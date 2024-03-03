Мир 03 марта 2024, 11:27 Маск согласился с необходимостью роспуска НАТО Маск поддержал тезис о необходимости роспуска НАТО после распада СССР David Young / Global Look Press

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о необходимости роспуска НАТО после развала СССР. Свой комментарий основатель Tesla и Space X оставил под постом миллиардера в соцсети X.

Сакс заявил, что у Североатлантического альянса после распада Советского Союза появилась новая миссия, которую блоку попросту придумали — расширение. Именно она создавала вокруг блока враждебность, а последней оправдывали саму цель существования объединения.

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«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать», — заметил в ответ Маск.

Он напомнил, что при этом заклятый враг альянса и сама причина его создания — Организация Варшавского договора — свое действие прекратила.

Основатель Tesla и Space X известен язвительными комментариями как в адрес НАТО, так и Соединенных Штатов. В середине февраля Маск отмечал, что США заврались о положении дел на Украине.