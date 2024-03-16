16 марта 2024, 13:53
Маск согласился с мнением миллиардера Сакса об опустевшем арсенале США
Илон Маск согласился, что США истратили свои военные запасы на Украину
США истощили собственные запасы вооружений ради Украины, хотя с легкостью могли предотвратить конфликт. Бизнесмен Илон Маск согласился, что Белый дом поступил глупо. Он поддержал заявление миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X.
Венчурный инвестор в своем микроблоге раскритиковал американское правительство за неправильно расставленные приоритеты. Он заявил, что Штаты «по глупости истощили свои запасы».
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Сакс сказал, что опосредованный конфликт на Украине с легкостью могли предотвратить. Миллиардер предупредил, что союзникам придется заплатить за свою ошибку.
«Да», — написал Илон Маск в ответ на его заявление.
Дэвид Сакс неоднократно выступал против позиции США по украинскому конфликту. Он предупредил, что в случае переизбрания президентом Джо Байден отправит сухопутные войска в Восточную Европу.
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Илон Маск
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