Мир 16 марта 2024, 13:53 Маск согласился с мнением миллиардера Сакса об опустевшем арсенале США Илон Маск согласился, что США истратили свои военные запасы на Украину Sebastian Gollnow / Global Look Press

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США истощили собственные запасы вооружений ради Украины, хотя с легкостью могли предотвратить конфликт. Бизнесмен Илон Маск согласился, что Белый дом поступил глупо. Он поддержал заявление миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X.

Венчурный инвестор в своем микроблоге раскритиковал американское правительство за неправильно расставленные приоритеты. Он заявил, что Штаты «по глупости истощили свои запасы».

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Сакс сказал, что опосредованный конфликт на Украине с легкостью могли предотвратить. Миллиардер предупредил, что союзникам придется заплатить за свою ошибку.

«Да», — написал Илон Маск в ответ на его заявление.

Дэвид Сакс неоднократно выступал против позиции США по украинскому конфликту. Он предупредил, что в случае переизбрания президентом Джо Байден отправит сухопутные войска в Восточную Европу.