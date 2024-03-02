Мир 02 марта 2024, 10:36 Маск сделал заявление о судьбе Крыма и Донбасса Маск заявил, что Донбасс и Крым должны остаться российскими Cecilia Fabiano / Global Look Press

Читать 360tv в

Известный американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением о том, что Крым и республики Донбасса следует признать российскими. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск поддержал мнение главы частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который призвал признать ЛНР, ДНР и Крым российскими. Принс также отметил, что в боевых действиях Украина уничтожает себя с демографической точки зрения.

Реклама

«К сожалению, это правда», — согласился предприниматель.

Илон Маск очень часто высказывает свое мнение о ситуации в зоне украинского конфликта. Он отмечал, что еще год назад Украине следовало подписать мирное соглашение с Россией для сохранения жизней своих людей. Маск подчеркивал, что позиции украинской стороны становятся слабее с каждым днем.

Кроме того, бизнесмен называл финансовую помощь ВСУ со стороны ЕС и США препятствием к переговорам России и Украины.