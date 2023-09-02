Мир 02 сентября 2023, 12:14 Маск разделил мнение о разрушении Байденом демократии в США Илон Маск согласился, что президент США Байден разрушил демократию в стране РИА «Новости»

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Американский бизнесмен Илон Маск ответил на заявление писателя Майкла Шелленбергера о разрушении легитимности демократической системы в США со стороны президента страны Джо Байдена. Своим мнением миллиардер поделился в соцсети Х (ранее Twitter).

«Правда», — кратко написал Маск.

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Сам Шелленбергер указал, что Минюст Соединенных Штатов активно препятствует судебному преследованию сына американского лидера Хантера Байдена, в то время как президент пытается засудить своего главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на компанию Илона Маска SpaceX. Администрация Байдена обвинила корпорацию в дискриминации беженцев при приеме на работу. В качестве доказательства Минюст привел «дискриминационные публичные заявления» бизнесмена в Сети.

До этого Маск решил судиться с финансистом Джорджем Соросом. Миллиардер обвинил его в распространении дезинформации и попытках ограничить свободу слова.