Мир 20 февраля 2024, 09:54 Маск рассказал о «слабеющих с каждым днем» позициях Украины Маск напомнил об упущенной Украиной возможности заключить мирное соглашение Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украине следовало заключить мирное соглашение еще год назад, чтобы сохранить жизни украинцев. Об этом предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X.

Основатель компаний Tesla и SpaceX прокомментировал пост, что настало время провести мирные переговоры между Россией и Украиной, которая уже проиграла, и «ничто это не изменит». Маск согласился с автором сообщения и отметил, что мирное соглашение можно было заключить еще год назад.

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«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята», — указал бизнесмен.

Он добавил, что позиции Украины «с каждым днем становятся все слабее». По его мнению, мирное соглашение год назад могло спасти тысячи жизней.

Ранее Маск высказался об освобождении Авдеевки. Американский предприниматель рассказал, что ВС России получили возможность для дальнейшего продвижения.