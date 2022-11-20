Мир 20 ноября 2022, 23:54 Маск рассказал о подготовке к нападкам со стороны Байдена из-за аккаунта Трампа Владелец Twitter Маск: Байден начнет нападки после разблокировки аккаунта Трампа в соцсети flickr

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Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск предположил, что администрация президента США Джо Байдена отомстит ему за разблокировку аккаунта бывшего главы государства Дональда Трампа. В социальной сети предприниматель написал, что этого вполне стоит ожидать.

Один из подписчиков предпринимателя оставил комментарий о том, что Маску надо быть готовым к нападкам со стороны Байдена после разблокировки страницы Дональда Трампа.

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«Ясно как то, что ночь сменяет день», — ответил американский миллиардер.

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Недавно Илон Маск приобрел социальную сеть. Он начал перестраивать работу компании, предложил ряд новых нововведений. Среди них — введение ежемесячной платы за верификацию аккаунтов. Затем он предложил пользователям решить, стоит ли размораживать страницу экс-президента США Дональда Трампа. Больше половины опрошенных высказались в поддержку политика, поэтому Маск восстановил ему доступ.

Сам Трамп отметил, что не видит причин для возвращения в Twitter. По его словам, в компании сейчас слишком много проблем.