Маск рассказал о несостоявшейся сделке с Apple по продаже Tesla

Производитель электромобилей Tesla мог достаться компании Apple. Продать его хотели за десятую часть от стоимости на сегодняшний день. Встреча по обсуждению вероятной сделки не состоялась.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскрыл подробности мрачного периода в своей деятельности в Twitter.

«В самые мрачные дни [работы над программой] Model 3 я связался с Тимом Куком (глава корпорации Apple — примеч. ред.), чтобы обсудить возможность приобретения Tesla. Он отказался от встречи», — написал Маск.

В комментариях заметили, что Apple в отличие от Tesla ориентирована на прибыль. Ценник растет на «каждую деталь или обновление».

«Печально, если это правда. <…> Следующей моей машиной будет Tesla. Все еще жду этого», — подчеркнул один из пользователей.

Осенью несколько моделей Tesla — Model S, Model X и Model 3 — вошли в число самых популярных в России электромобилей наряду с лидером продаж Nissan Leaf. Этот хэтчбек российские водители полюбили больше остальных.