Мир 15 января 2024, 07:09 Маск рассказал о доверии к кандидату в президенты от республиканцев Маск высказался в поддержку кандидата-республиканца Вивека Рамасвами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известный предприниматель Илон Маск поддержал кандидатуру Вивека Рамасвами на участие в президентских выборах от Республиканской партии. Об этом он написал в социальной сети X.

Маска спросили в комментариях одной из публикаций, доверяет ли он Рамасвами, на что бизнесмен дал положительный ответ.

Реклама

Выборы президента в США запланированы в ноябре. Нынешний глава государства Джо Байден объявлял, что намерен вновь избираться на пост. О таких же намерениях заявлял бывший президент страны Дональд Трамп, который считает фаворитом на выдвижение от Республиканской партии.

Ранее Рамасвами предупредил, что намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах в 2024 году. Его советник Триша Маклафлин отмечала, что экспансия альянса на восток существенно увеличила риски прямого вооруженного столкновения с Россией.