Мир 23 декабря 2022, 04:25 Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском Маск установит причину блока критиковавшего прием Зеленского в США пользователя Twitter Pxhere

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Глава Twitter Илон Маск пообещал разобраться, почему соцсеть заблокировала одного из американских пользователей после его недовольного комментария касательно приема президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

Пользователь опубликовал снимок, на котором вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают флаг Украины за спиной Зеленского, который в тот момент выступал с трибуны. В комментарии юзер отметил, что хотел бы иметь лидеров, которые ставят на первое место США.

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После этого поста он получил уведомление о блокировке своего аккаунта. Причиной называлось нарушение правил социальной сети.

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«Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Маск.

Сейчас все публикации в аккаунте юзера, включая и этот пост, доступны.

Зеленский прилетел в Вашингтон с рабочим визитом 21 декабря. В Белом доме состоялись его переговоры с американским лидером Джо Байденом. После этого президент Украины выступил в Конгрессе США.