Мир 10 января 2024, 01:38 Маск раскритиковал законопроект США о помощи Украине в 65 миллиардов долларов Маск: молодежь Украины приносят в жертву из-за финансовой помощи США Kim Shiflett/Global Look Press

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Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал законопроект США по выделении Украине очередного пакета финансовой помощи. В соцсети Х Маск спросил, какова стратегия выхода.

Предприниматель прокомментировал одну из главных версий закона о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, в том числе 65,5 миллиарда долларов на поддержку Украины.

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«Еще 65 миллиардов Украине? Какова стратегия выхода?» — написал Маск.

Ситуацию на Украине Маск назвал «вечным конфликтом безо всякого прогресса». Он отметил, что молодежь Украины «приносят в жертву» без каких-либо территориальных приобретений.

В начале января представитель Белого дома заявил, что у США недостаточно денег для помощи Украине. Американские власти выразили надежду, что союзники и партнеры займутся финансированием Киева, пока конгресс не одобрит новый пакет военной помощи на эти цели.