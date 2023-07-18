18 июля 2023, 21:15
Маск призвал власти США раскрыть расходы на помощь Украине
Американский предприниматель Илон Маск обратился к властям США с призывом отчитаться о расходах на помощь Украине. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в Twitter.
«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — написал он.
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Так Маск отреагировал на новость о готовности США выделить Украине новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда долларов.
По данным СМИ, в пакет войдут средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, ударные беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.
Ранее Илон Маск прокомментировал позицию США по поставкам Украине кассетных бомб, назвав ее лицемерной. Он напомнил, что Вашингтон всегда критиковал тех, кто использует в боях кассетные боеприпасы — теперь же он сам решил отправить их для применения на Украине.
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