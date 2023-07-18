Мир 18 июля 2023, 21:15 Маск призвал власти США раскрыть расходы на помощь Украине Викимедиа

Читать 360tv в

Американский предприниматель Илон Маск обратился к властям США с призывом отчитаться о расходах на помощь Украине. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в Twitter.

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — написал он.

Реклама

Так Маск отреагировал на новость о готовности США выделить Украине новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда долларов.

По данным СМИ, в пакет войдут средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, ударные беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Ранее Илон Маск прокомментировал позицию США по поставкам Украине кассетных бомб, назвав ее лицемерной. Он напомнил, что Вашингтон всегда критиковал тех, кто использует в боях кассетные боеприпасы — теперь же он сам решил отправить их для применения на Украине.