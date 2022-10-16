Маск признал безуспешность своих попыток по деэскалации конфликта на Украине | 360°

Мир 16 октября 2022, 02:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Маск признал безуспешность своих попыток по деэскалации конфликта на Украине Основатель Space X Маск назвал свои усилия добиться деэскалации на Украине безуспешными flickr

Читать 360tv в

Предприниматель Илон Маск признался, что пытался помочь разрешить украинский конфликт. Однако все его усилия оказались безуспешными.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал миллиардер в Twitter.

Реклама

До этого Маск предложил свой план урегулирования ситуации на Украине, который раскритиковали украинские политики. После этого он заявил, что мир стоит на пороге ядерной войны.

Реклама

Накануне основатель Space X заявил, что не может больше бесплатно поддерживать работу сети Starlink на Украине, поэтому прекращает ее финансировать.

Спустя сутки американский миллиардер поменял свое мнение. Он отметил, что продолжит на бесплатной основе обслуживать работу спутников на украинской территории.

0 0 0 0 0 0