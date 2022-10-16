Маск признал безуспешность своих попыток по деэскалации конфликта на Украине | 360°

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Маск признал безуспешность своих попыток по деэскалации конфликта на Украине

Основатель Space X Маск назвал свои усилия добиться деэскалации на Украине безуспешными

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Предприниматель Илон Маск признался, что пытался помочь разрешить украинский конфликт. Однако все его усилия оказались безуспешными.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал миллиардер в Twitter.

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До этого Маск предложил свой план урегулирования ситуации на Украине, который раскритиковали украинские политики. После этого он заявил, что мир стоит на пороге ядерной войны.

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Накануне основатель Space X заявил, что не может больше бесплатно поддерживать работу сети Starlink на Украине, поэтому прекращает ее финансировать.

Спустя сутки американский миллиардер поменял свое мнение. Он отметил, что продолжит на бесплатной основе обслуживать работу спутников на украинской территории.

Илон Маск

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