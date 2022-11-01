Маск привел на работу в Twitter более 50 сотрудников Tesla | 360°

Мир 01 ноября 2022, 02:49 Маск привел на работу в Twitter более 50 сотрудников Tesla CNBC: глава SpaceX Маск направил в свою новую компанию Twitter более 50 работников Tesla РИА "Новости"

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Илон Маск привлек к работе в Twitter более 50 сотрудников из другой своей компании Tesla, которая производит электромобили. Как сообщил телеканал CNBC, сотрудникам поручили провести оценку состояния Twitter, а также изучить исходный код соцсети.

Временно работой в Twitter займутся директор по развитию программного обеспечения, глава отдела разработки системы автопилота и сотрудники службы внутренней безопасности Tesla.

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Эти и другие сотрудники, по сообщению телеканала, оценят, в каком состоянии находится предприятие, изучат исходный код социальной сети и составят план по перестройке платформы.

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Ранее сообщалось, что Маск распустил совет директоров из девяти человек и стал единственным руководителем соцсети.

Пользователи ждут, что новый владелец Twitter отменит пожизненные блокировки пользователей. Маск также планирует создать специальный совет по вопросам модерации контента. Предприниматель пообещал, что войдут в совет лишь люди «с широким разнообразием точек зрения».