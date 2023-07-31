Мир 31 июля 2023, 17:51 Маск пригрозил судом Центру по противодействию цифровой ненависти Центр по противодействию цифровой ненависти обвинил владельца Twitter Маска в запугивании Flickr

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Предупреждение о судебном иске от представляющего интересы владельца Twitter Илона Маска адвоката Алекса Спиро получил Центр по противодействию цифровой ненависти (CCDH) после проведенного анализа содержания сообщений социальной сети. Об этом со ссылкой на организацию сообщила газета The Guardian.

По словам представителей CCDH, проведенное исследование показало, что после покупки Маском Twitter количество материалов, содержащих ненависть, значительно увеличилось. Однако с этими выводами не согласились адвокаты, представляющие интересы предпринимателя.

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В своем письме они пригрозили судебным иском за «ложные или вводящие в заблуждения утверждения о Twitter», которые несут угрозу бизнес-модели цифровой рекламы.

Адвокат Спиро в своем письме отметил, что CCDH объявил об отсутствии реакций модераторов на 99% аккаунтов, опубликовавших сообщения «ненависти».

Юрист подчеркнул, что исследователи не привели методологию отбора, а из представленных ими данных следует, что они исследовали только 100 сообщений из почти 500 миллионов, которые появляются в социальной сети каждый день.

По словам юриста, CCDH получал финансирование от коммерческих компаний, которые являются прямыми конкурентами Twitter. В центре это обвинение опровергли.

Юридический представитель CCDH заявил, что письмо стало попыткой «запугать тех, у кого хватает смелости выступать против подстрекательства, разжигания ненависти и вредного контента в интернете».

Пока решениями Маска больше недовольны пользователи Twitter. Многих не устроил ребрендинг социальной сети и новый дизайн. Вместо привычной всем голубой птицы новым логотипом стала буква X. Также новый владелец заявил, что платформа перейдет только в темный режим работы.