Маск приехал в ресторан на Cybertruck и попал на видео

Маск отправился в ресторан Nobu вместе со своими друзьями — певицей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном. После ужина он показал пикап голливудскому актеру Эдварду Нортону. Очевидцам удалось снять на видео футуристический автомобиль, который едет по дороге Лос-Анджелеса.

Маск презентовал Cybertruck 22 ноября. Во время представления машины случился курьез — предприниматель и его ассистент решили проверить стекла Cybertruck на прочность. Они разбились от попадания металлическим шаром. На следующий день после презентации изобретатель рассказал, что Tesla получила около 150 тысяч заказов на новый пикап.