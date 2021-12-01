Маск придумал мем на уход главы Twitter, вдохновившись фото со Сталиным

Смена главы Twitter стала поводом для шуток. На перестановки в компании отреагировал основатель SpaceX Илон Маск. Миллиардер использовал знаменитый снимок Иосифа Сталина, превратив его в мем.

Маск опубликовал две фотографии, сделанных на канале Москва — Волга в марте 1937 года, и немного видоизменил их.

На оригинальных снимках вместе со Сталиным шли Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. Маск заменил лица Сталина и Ежова на фото Парага Агравала, которого уже назначили руководителем Twitter, и покинувшего пост Джека Дорси.

Нижний снимок оказался без Дорси-Ежова, а в канале образовался пририсованный всплеск — вероятно, от падения тела. Чтобы сделать мем завершенным, основатель SpaceX взял другую версию той же фотографии. Советская пресса распространяла ее после того, как Ежова осудили и расстреляли.