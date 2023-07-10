Мир 10 июля 2023, 10:42 Маск предупредил о последствиях провала контрнаступления для Украины Илон Маск: Украина потеряет еще больше территорий при провале контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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Украинская сторона потеряет еще больше территорий, если контрнаступление ВСУ провалится. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут взять под контроль еще больше территорий, указал бизнесмен. Именно это удерживает Вооруженные силы Украины от масштабных действий, предположил Маск.

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Глава SpaceX добавил, что ВС России победили бы в борьбе на истощение, поскольку превосходят противника по численности.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия изменила тактику после начала контрнаступления. По его словам, ВСУ перестали бросать в бой крупные силы и начали использовать малые группы.