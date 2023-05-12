Мир 12 мая 2023, 19:58 Маск представил нового гендиректора Twitter Маск: новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино YouTube

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Новым генеральным директором Twitter стала Линда Яккарино. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск в Twitter.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора [компании]», — написал миллиардер.

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По его словам, Яккарино будет заниматься бизнес-операциями. Маск в свою очередь намерен сфокусироваться на дизайне продукта и новых технологиях.

Ранее пост, на который назначили Яккарино, занимал сам Маск. До прихода в Twitter новый гендиректор компании была топ-менеджером NBCUniversal.

Сделку по приобретению Twitter на 44 миллиарда долларов полностью закрыли осенью 2022 года. В адрес Маска при этом звучало много критики. Ее высказывали и один из сооснователей компании Джек Дорси, и президент США Джо Байден.

Последний сделал это в ироничной манере, пошутив, что лучший способ заставить исчезнуть «Национальное общественное радио» Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Маск его купил.