Мир 13 сентября 2023, 03:36 Маск пожаловался на отсутствие платы за Starlink для Киева Илон Маск о бесплатном Starlink для Киева: есть те, кто не желает мне хорошего Unsplash

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опять указал на то, что правительство США не платит за предоставление Украине сервиса спутниковой связи Starlink. Как сообщил Маск в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, в администрации американского президента есть люди, которые ему «не желают хорошего». Об этом написало РИА «Новости».

Starlink управляется компанией Маска SpaceX.

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«Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?» — задался вопросом предприниматель.

Подобный подход, по словам Маска, лишен смысла, поскольку Starlink «делает наиболее ценные вещи» для Киева. Однако, как заметил миллиардер, в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто ему «не желает хорошего».

При этом американские власти рассчитывают, что Маск сохранит предоставление услуг спутниковой связи ВСУ при помощи системы Starlink. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных. Он также указывал, что из-за проходящих боевых действий эта технология критически важна.