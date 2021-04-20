Маск потерял более 5 миллиардов долларов из-за информации о ДТП с участием Tesla

Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения стоимости акций Teslа. Это составило примерно 381 миллион рублей по текущему курсу. Потери произошли из-за новостей об аварии, к которой был причастен электромобиль, сообщил Forbes Real-Timе.

Теперь состояние Маска составляет 174,6 миллиарда долларов (триллион 292 миллиарда 263 миллиона рублей). Он является третьим в списке наиболее богатых людей в мире. Акции Маска подешевели на 3,4% 19 апреля. Обвал связан с информацией о ДТП, где участвовал электрокар Teslа. В аварии, случившейся в Техасе, погибли двое, рассказали в «Газета.ru».