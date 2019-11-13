Маск построит первый завод Teslа в Европе. Выбор пал на Германию

Американский инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск построит завод по выпуску электрокаров Теslа под Берлином. Это предприятие станет первым, которое заокеанская компания откроет в Европе.

Как заявил Маск, в Германии появится настоящая «гигафабрика», а также центр разработки и дизайна.

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«Все знают, что немецкий инжиниринг, безусловно, выдающийся. Это одна из причин, почему мы хотим построить наш завод в Германии. Мы также собираемся создать инженерно-конструкторский и дизайнерский центр в Берлине. Наш выбор пал на Берлин потому, что этот город — центр мирового дизайна», — приводит канал CNBC слова Маска на церемонии награждения Golden Steering Wheel.

Маск не раз на протяжении последних нескольких лет заявлял, что планирует построить завод Tesla в Европе. Для компании это будет четвертый завод после предприятий в Неваде, в Нью-Йорке и Шанхае. Выпуск Tesla в Германии облегчит компании продажи электромобилей в Европе.

Компания Tesla занимается разработкой и производством электромобилей, а также современных аккумуляторов для энергоснабжения жилья. Она начала свою работу в 2003 году. Одним из основателей Tesla является Илон Маск.