Маск пошутил про вторжение в Россию

Глава компании Tesla Илон Маск опубликовал в соцсети исторический мем о вторжении в Россию. В шутке говорится о попытке французского императора Наполеона Бонапарта захватить страну.

На первом изображении Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне о планах вторгнуться в Россию. В ответ женщина интересуется, собирается ли он захватить страну летом. Но завоеватель лишь многозначительно молчит.

«Время решает все», — подписал мем Маск.

Бизнесмен уже не первый раз показывает свой интерес к России. Раньше он неоднократно выкладывал посты на русском языке. Также Маск признавался, что восхищается достижениями России. Он призывал людей бороться за то, чтобы будущее становилось лучше, чем прошлое.

В начале июня Илон Маск попал в список уклонистов от уплаты подоходного налога. Журналисты выяснили, что с 2014 по 2018 год основатель Tesla заработал 13,9 миллиарда долларов. При этом он заплатил лишь 455 миллионов налога. В 2018 году предприниматель вовсе не стал платить налог.