Мир 22 января 2024, 20:50 Маск посетил Освенцим в Польше и причислил себя к «вдохновленным» евреям Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Американский миллиардер Илон Маск посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и причислил себя к «вдохновленным» евреям. Выступая в Кракове на конференции по проблеме антисемитизма, предприниматель заверил евреев в своей поддержке, его слова привело РИА «Новости».

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически „вдохновленный“ еврей», — заявил Маск.

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Предприниматель отметил, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и в его окружении много евреев. Маск заявил, что «глубоко потрясен» увиденным в музее Освенцима. Бизнесмен подчеркнул, что, если бы раньше существовали соцсети, такое было бы невозможно. Маск похвалился, что в соцсети Х, которая ему принадлежит, меньше всего антисемитизма.

В Польше Маску предложили посетить тюрьму, где содержатся политические заключенные — экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик. Об этом сообщил RT.

Илон Маск подвергся критике из-за поста в соцсети Х, в котором автор написал, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с высказыванием, за что и подвергся остракизму со стороны общества.