Мир 27 ноября 2022, 12:23 Маск пообещал, что число ежемесячных пользователей Twitter достигнет миллиарда Маск указал, что число пользователей Twitter превысит 1 млрд через год-полтора Unsplash

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Американский предприниматель Илон Маск спрогнозировал, что количество активных ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард через год или полтора. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Думаю, что вижу перспективу того, что число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард через 12–18 месяцев», — сказано в сообщении Маска.

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Бизнесмен намерен создать свой смартфон при удалении Twitter из магазинов приложений. Тем временем крупные бренды стали отказываться от рекламы в соцсети из-за Маска. Одна из причин — из-за новой политики Twitter у многих рекламных агентств не осталось контактных лиц среди сотрудников компании.

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Маск анонсировал массовую амнистию заблокированных аккаунтов в соцсети. Новый владелец изменил и другие ее правила. Перемены в Twitter вызвали беспокойство в Евросоюзе.