Мир 11 мая 2023, 23:07 Маск покинет пост гендиректора Twitter Илон Маск оставит пост генерального директора Twitter flickr

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Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что в течение шести недель оставит пост гендиректора. Новую кандидатуру уже нашли, сообщил предприниматель на своей странице.

«Я нанял нового гендиректора Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель», — написал он.

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В декабре 2022 года Маск заявил, что готов покинуть пост главы компании Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Однако сделает он это, когда найдет «глупого» приемника.

Также миллиардер запустил на своей странице опрос, в котором попросил пользователей соцсети проголосовать за или против того, чтобы он оставил пост главы этой соцсети. По его словам, он поступит так, как решит народ.

Ранее президент США Джо Байден иронично оценил деятельность основателя SpaceX Илона Маска, намекнув на его неудачную политику по управлению компанией Twitter.

Миллиардер Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года. Прежнее руководство сразу же после этого покинуло штаб-квартиру компании.