Маск показал, как будет выглядеть подземный тоннель в Лас-Вегасе

Глава компании SpaceX и Tesla миллионер Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте эскиз подземного тоннеля для транспортной системы Loop в Лас-Вегасе.

Тоннель начали строить еще в прошлом году, работы велись принадлежащей Маску компанией Boring Company. Тоннель станет ее первым проектом для общественного использования.

«Скоро будет», — подписал фото Маск.

С момента начала разработки система претерпела изменения. Сначала предполагалось сажать пассажиров в специальные капсулы, которые ехали бы по подземным рельсам. Сейчас инженеры решили использовать для поездки Tesla.

В мае этого года завершились работы по копанию тоннеля, Boring Company планирует открыть объект в январе 2021 года. Пробный участок Loop проложили еще в 2018 году, он соединяет офис SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.