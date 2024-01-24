Мир 24 января 2024, 08:33 Маск поддержал предложение губернатора штата Техас по охране мексиканской границы Маск одобрил идею губернатора Техаса Эбботта защищать границу без Байдена Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/globallookpress

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Основатель Tesla и SpaceX похвалил действия губернатора штата Техас Грега Эбботта, который привал защитить границы страны без помощи федеральных властей. Предприниматель прокомментировал публикацию американского чиновника в соцсети X (бывший Twitter).

Эббот поделился фотографиями национальной гвардии Техаса. В публикации губернатор сообщил, что гвардейцы продолжают «удерживать оборону» города Игл-Пасс на границе с Мексикой. Он заверил, что штат сможет обеспечить безопасность в этом районе без помощи администрации президента Джо Байдена.

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«Это замечательно», — отметил Маск.

В январе из-за увеличившегося потока мигрантов нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы неподалеку от реки Рио-Гранде, которую пересекают нелегалы. Ситуация вызвала беспокойство в США, так как полномочия по миграционным вопросам в стране имеет исключительно погранслужба.

По мнению профессора Ильи Сомина, конфликт на этом участке границы может перерасти в вооруженное противостояние пограничного патруля и национальной гвардии.