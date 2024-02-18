Мир 18 февраля 2024, 07:58 Маск поддержал мнение о завравшихся США о ситуации на Украине Илон Маск согласился с тем, что в США врут о положении Украины в конфликте РИА «Новости»

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Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что власти США лгут об истинном положении Украины в конфликте с Россией. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

Маск согласился с публикацией миллиардера Дэвида Сакса, который указал на губительность поддержки Украины для НАТО, а также существенные людские потери в рядах ВСУ. Также он заявил, что для киевского режима переговорные позиции сейчас гораздо хуже, чем были раньше.

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«Точно», — написал Маск в ответ на мнение Сакса.

Ранее Илон Маск заявил, что украинский конфликт зашел в тупик. Он подтвердил, что финансирование Украины со стороны западных стран является главным препятствием для выхода киевского режима на переговорный процесс.

Кроме того, предприниматель призвал не ждать поражения России. По его мнению, этому не помогут ни выделяемые средства, ни поставки оружия.