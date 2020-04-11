Маск ответил Рогозину на обвинения в демпинге

Основатель SpaceX Илон Маск ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, обвинившего американские компании в демпинге на рынке. Маск посоветовал России строить многоразовые ракеты, Рогозин на это заявил, что «в указаниях из Вашингтона» не нуждается.

Накануне Рогозин участвовал в видеосовещании с Владимиром Путиным. Глава «Росковмоса» сообщил, что Россия снизит стоимость пусковых услуг «более чем на 30%» из-за демпинга американских компаний, «которые финансируются за счет бюджета США».

По словам Рогозина, рыночная цена пуска у SpaceX составляет около 60 миллионов долларов, а NASA платит за запуск «от полутора до четырех раз больше».

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, российские — «на 0%».

«Это актуальная проблема», — добавил глава компании.

Такой ответ Маск оставил под твитом журналиста Эрика Бергера. Тот обратил внимание на то, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда основной конкурент SpaceX на американском рынке, компания ULA, получала гораздо большие субсидии от американских властей.

А теперь, когда у SpaceX появилась ракета «намного дешевле, чем у конкурентов», это «внезапно стало совершенно несправедливым».

Рогозин, в свою очередь, написал в Twitter, что «в указаниях из Вашингтона „Роскосмос“ не нуждается».

Также он обвинил американцев в лицемерии.