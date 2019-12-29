Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Страстный любитель мемов и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользователям в Twitter фотографией советского лидера Иосифа Сталина.

Ранее Илон Маск создал в своем профиле опрос, в котором поинтересовался у подписчиков, стоит ли прокладывать под городами «безопасные и сейсмостойкие» тоннели для того, чтобы избежать пробок и загрязнения воздуха.

Почти две трети опрошенных ответили «определенно, стоит». Илон Маск решил прокомментировать результаты опроса в отдельном посте.

«Как и ожидалось, 69 процентов хотят автомобильные туннели! „Прекратите ныть, подземные сталинисты“, — говорили они…», — написал Маск, прикрепив обработанную фотографию Сталина, на которой тот якобы показывает ладонями сердечко.

Недавно Илон Маск опубликовал мем, который нельзя было понять, не имея степени по физике. Тем не менее, пользователи почти разобрались в шутке.