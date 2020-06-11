Маск оценил статью Рогозина о Crew Dragon

Статью главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon на МКС прочел Илон Маск. Основатель компании SpaceX признался, что вдохновлялся советскими разработками при создании двигателя Raptor.

Материал Рогозина появился на сайте Forbes, а потом — на портале «Роскосмоса» в английском переводе. В нем шла речь о первом за девять лет американском пилотируемом космическом полете и его значении для ракетно-космической отрасли России. Журналист Эрик Бергер дал ссылку на статью в своем Twitter.

В своем комментарии Маск рассказал, что пошел на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, вдохновившись успешными советскими разработками 80-х годов по кислородно-водородным силовым установкам.

«Они продемонстрировали отличную производительность на испытательных стендах», — подчеркнул основатель SpaceX.

В конце мая корабль Crew Dragon состыковался с МКС, доставив на станцию астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. До полета созданного Маском корабля американцы летали на МКС на «Союзах».