Мир 27 декабря 2022, 02:56 Маск оценил предсказания Медведева на 2023 год Бизнесмен Маск назвал «эпичными» предсказания Медведева на 2023 год YouTube

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал «футуристические гипотезы» заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, где он предсказал гражданскую войну в США и победу Маска на выборах президента. Миллиардер назвал этот список «эпичным».

«Эпичный тред», — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.

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В другой публикации американский предприниматель отреагировал на сообщение Медведева смайликом с открытым от удивления ртом.

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Медведев в Telegram-канале опубликовал свой прогноз на 2023 год. Он предрек развал Евросоюза, гражданскую войну в США, в результате которой Калифорния и Техас станут отдельными государствами. Российский политик также предсказал победу Илона Маска на выборах президента США.

Остается открытым вопрос об участии в гонке за президентское кресло бывшего вице-президента Майкла Пенса. СМИ пишут, что политик подал заявку в американскую Федеральную избирательную комиссию, однако его представитель отрицает это. Маск же заявил о готовности поддержать республиканца Рона Десантиса на президентских выборах.