27 декабря 2022, 02:56
Маск оценил предсказания Медведева на 2023 год
Бизнесмен Маск назвал «эпичными» предсказания Медведева на 2023 год
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал «футуристические гипотезы» заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, где он предсказал гражданскую войну в США и победу Маска на выборах президента. Миллиардер назвал этот список «эпичным».
«Эпичный тред», — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.
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В другой публикации американский предприниматель отреагировал на сообщение Медведева смайликом с открытым от удивления ртом.
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Медведев в Telegram-канале опубликовал свой прогноз на 2023 год. Он предрек развал Евросоюза, гражданскую войну в США, в результате которой Калифорния и Техас станут отдельными государствами. Российский политик также предсказал победу Илона Маска на выборах президента США.
Остается открытым вопрос об участии в гонке за президентское кресло бывшего вице-президента Майкла Пенса. СМИ пишут, что политик подал заявку в американскую Федеральную избирательную комиссию, однако его представитель отрицает это. Маск же заявил о готовности поддержать республиканца Рона Десантиса на президентских выборах.
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