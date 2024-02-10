Мир 10 февраля 2024, 01:19 Маск оценил идею проверить Байдена на адекватность перед применением ядерного оружия Маск посмеялся над постом о проверке Байдена перед применением ядерного оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский миллиардер Илон Маск высмеял способности президента США Джо Байдена и оценил предложение устроить ему проверку, если он вдруг решит нажать на ядерную кнопку. Бизнесмен поставил смайл под предложением в соцсети Х задать американскому главе контрольный вопрос по типу «в какой стране есть пирамиды».

Журналист сатирического новостного портала написал пост после ночного выступления Байдена, где он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики вскоре после утверждения, что у него отличная память.

Реклама

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например „в какой стране большие пирамиды и сфинкс“», — написал журналист.

Маск поставил под постом смеющийся смайл. Другие пользователи призвали «не мучить президента сложными вопросами», а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Байден выступил с внезапным обращением к нации по поводу публикации доклада специального прокурора Роберта Гура. В отчете его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Байден завил, что с его памятью все в порядке, а в конце выступления снова оконфузился, назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.