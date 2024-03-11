Мир 11 марта 2024, 15:45 Маск оценил эффект санкций в отношении российской экономики Маск согласился, что санкции США укрепили Россию Ron Sachs / Global Look Press

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Россия стала крепче и сильнее на фоне введения американских санкций. Такое мнение выразил американский бизнесмен Дэвид Сакс. С ним согласился Илон Маск.

«К сожалению, это правда», — написал в соцсети X владелец компании SpaceX.

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Сакс в своем посте подчеркнул, что обещания Джо Байдена о России не сбылись. Санкции не ослабили экономику России, ее армия стала еще сильнее. Кроме того, ВС России обладают передовым оружием, которое превосходит западные образцы.

А у США, в отличие от России, запасы вооружений порядком истощились. В том, в каком положении оказалась сейчас Украина, виноват Белый дом, резюмировал Сакс.

Ранее предприниматель заявил, что пришло время распустить НАТО, поскольку СССР давно нет. С ним вновь согласился Илон Маск.