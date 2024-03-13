Мир 13 марта 2024, 12:03 Маск отреагировал на слова Путина о ядерном оружии Маск согласился со словами Путина о ядерном оружии Dominika Zarzycka / Global Look Press

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Россия может применить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза. Такое мнение выразил президент Владимир Путин. Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией российского лидера.

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», — написало издание Zerohedge.

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Под постом в соцсети Х Маск коротко написал «конечно».

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не угрожала другим государствам. Напротив, российские власти всегда призывали выстраивать отношения, учитывая принципы взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее глава государства напомнил, что Россия обладает современной ядерной триадой, которая превосходит даже американский арсенал ядерного оружия.