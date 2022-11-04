Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter | 360°

04 ноября 2022, 00:03
Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter
Bloomberg: миллиардер Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Предприниматель Илон Маск, который недавно стал новым владельцем Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на источники.
В агентстве пояснили, что дополнительный выходной раз в месяц работникам выделяли в период пандемии коронавируса. Его отмена свидетельствует о недовольстве предпринимателя нынешней корпоративной культурой Twitter.
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Миллиардер собирается отменить возможность работать удаленно. Также Маск хочет добиться того, чтобы сотрудники вернулись в офис на полный рабочий день.
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В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, переговоры по которой велись еще с апреля. После того, как он возглавил компанию, миллиардер уволил часть прежних сотрудников с компенсацией в виде акций. Такая мера позволит бизнесмену избежать дополнительных расходов.
Предприниматель привлек к работе в Twitter свыше 50 сотрудников из компании Tesla, которой он также владеет. Маск заявил о намерении сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщил RT.
Илон Маск
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