Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter | 360°

Мир 04 ноября 2022, 00:03 Маск отменил дополнительные выходные дни для работников Twitter Bloomberg: миллиардер Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter Pxhere

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Предприниматель Илон Маск, который недавно стал новым владельцем Twitter, отменил дополнительные выходные дни для сотрудников компании. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на источники.

В агентстве пояснили, что дополнительный выходной раз в месяц работникам выделяли в период пандемии коронавируса. Его отмена свидетельствует о недовольстве предпринимателя нынешней корпоративной культурой Twitter.

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Миллиардер собирается отменить возможность работать удаленно. Также Маск хочет добиться того, чтобы сотрудники вернулись в офис на полный рабочий день.

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В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, переговоры по которой велись еще с апреля. После того, как он возглавил компанию, миллиардер уволил часть прежних сотрудников с компенсацией в виде акций. Такая мера позволит бизнесмену избежать дополнительных расходов.

Предприниматель привлек к работе в Twitter свыше 50 сотрудников из компании Tesla, которой он также владеет. Маск заявил о намерении сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщил RT.