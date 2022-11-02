Мир 02 ноября 2022, 08:54 Маск открыл инвесторам доступ к конфиденциальным сведениям Twitter — СМИ WP: крупные иностранные инвесторы получили доступ к конфиденциальным данным в Twitter Unsplash

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Большие западные инвесторы Twitter получили допуск к конфиденциальной информации о соцсети Twitter. Это стало возможно благодаря условиям сделки. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отметило, что речь идет в первую очередь о финансовых показателях. Однако не исключено, что у инвесторов появился доступ к личным данным пользователей.

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Такую возможность, по информации газеты, получили крупные инвесторы, вложившие от 250 миллионов долларов.

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«Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня», — сказано в материале издания.

Собеседники газеты сообщили, что чиновники из американского Минфина стали вопрос о том, можно ли начать расследование из-за связей владельца платформы иностранными компаниями и инвесторами.

Илон Маск стал владельцем Twitter на прошлой неделе. После закрытия сделки появились данные, что в ее финансировании принял участие член королевской семьи Саудовской Аравии инвестор, а также владелец компании Kingdom Holding принц Аль-Валид ибн Талал. Он имеет долю компании в 1,89 миллиарда долларов (около 35 миллионов акций компании).