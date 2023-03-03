Мир 03 марта 2023, 03:39 «Маск ошибся». Человечеству предрекли исчезновение Американский политик Янг: политика США ведет к исчезновению человечества YouTube

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Человечество может исчезнуть из-за угрозы ядерной войны, провоцируемой США, и западного империализма. Таким мнением американский политик Джеффри Янг поделился в Twitter, комментируя слова миллиардера Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.

Глава компании Tesla и SpaceX заявил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, больше грозит цивилизации по сравнению с глобальным потеплением.

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«Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества», — ответил на слова предпринимателя Янг.

По мнению политика, мир сейчас сильно приблизился к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю историю человечества.

Ранее Янг раскритиковал работу нынешней администрации президента США. По его мнению, многие глобальные проблемы могла решить отставка Джо Байдена и ответственных за национальную безопасность чиновников. Янг считает этот алгоритм лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.