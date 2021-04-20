Маск опроверг сообщения, что во время смертельной аварии с Tesla в Техасе работал автопилот

У разбившегося в прошедшую субботу электромобиля Tesla в американском штате Техас в момент ДТП не был включен автопилот. Такое заявление сделал основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Один из пользователей соцсети заявил, что автопилот Tesla перестает работать спустя 10 секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

«Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины», — ответил Маск.

Бизнесмен добавил, что на участке дороги, где случилась авария, не была подсвечена дорожная разметка. Она нужна для корректной работы обычного автопилота.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис написала, что в момент ДТП человек не управлял машиной. Одна жертва сидела на переднем пассажирском сидении, другая — сзади. Электромобиль на большой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся. Для тушения авто потребовалось более 121,1 тысячи литров воды и четыре часа. Находившиеся в салоне мужчины не выжили.