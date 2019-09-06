Маск опроверг информацию о подаренной Лукашенко Tesla
Белорусский президент Александр Лукашенко не получал от американского инженера и предпринимателя Илона Маска в подарок автомобиль Tesla. Сам создатель электрокара сообщил об этом в Twitter.
Маска спросили в соцсети, делал ли он такой подарок главе Белоруссии.
«Эм, нет», — ответил изобретатель.
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Ранее Лукашенко, во время встречи с минскими школьниками, когда речь зашла об экологическом транспорте, заявил, что у него есть Tesla, которую ему подарил Маск.
«У меня есть электрическая машина Tesla, знаешь ты, наверно. Я ее иногда тестирую. Маск подарил», — сказал белорусский лидер.
В 2017 году Лукашенко проехался на Tesla. Он был впечатлен мощностью, управляемостью и удобством электрокара. Позже на совещании по вопросам развития национального машиностроения он заявил о необходимости создать такой же автомобиль в Белоруссии.