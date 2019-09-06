Маск опроверг информацию о подаренной Лукашенко Tesla

Маска спросили в соцсети, делал ли он такой подарок главе Белоруссии.

«Эм, нет», — ответил изобретатель.

Лукашенко рассказал о подарке Илона Маска Подробнее

Ранее Лукашенко, во время встречи с минскими школьниками, когда речь зашла об экологическом транспорте, заявил, что у него есть Tesla, которую ему подарил Маск.

«У меня есть электрическая машина Tesla, знаешь ты, наверно. Я ее иногда тестирую. Маск подарил», — сказал белорусский лидер.

В 2017 году Лукашенко проехался на Tesla. Он был впечатлен мощностью, управляемостью и удобством электрокара. Позже на совещании по вопросам развития национального машиностроения он заявил о необходимости создать такой же автомобиль в Белоруссии.