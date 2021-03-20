Маск описал задержание россиянина словами «преступление и наказание»

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал в Twitter пост о том, что россиянин готовил кибератаку на завод компании. «Преступленіе и наказаніе», — написал он.

В посте говорится, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке «сговора с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру». Также там написано, что он «заплатит за свои преступления».

Уточняется, что Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы тот загрузил вредоносное ПО в систему. Он предлагал заплатить за это миллион долларов. Мужчина признался в преступлении.

Ранее Илон Маск проигнорировал карантин, введенный властями Калифорнии из-за пандемии коронавируса, и возобновил работу завода Tesla. Действия бизнесмена тогда поддержал экс-президент США Дональд Трамп. В результате COVID-19 заболели сотни сотрудников.

Вспышка инфекции произошла на заводе почти сразу после его открытия. Точное число заболевших было неизвестно. Власти не публиковали эту информацию из-за закона о защите персональных данных. Об этом сообщило ИА Nation News.