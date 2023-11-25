25 ноября 2023, 17:10
Маск описал одним словом катастрофу в США из-за Украины
Илон Маск назвал пугающим дефицит оружия в США из-за Украины
Американский миллиардер Илон Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что США до сих пор не смогли решить острую проблему нехватки снарядов из-за помощи Украине. Свою реакцию предприниматель оставил в соцсети Х.
Сакс написал, что Соединенные Штаты впервые заговорили о дефиците собственных боеприпасов лишь год назад. Однако американское правительство до сих пор не решило эту проблему. Причиной такой ситуации стали множественные поставки снарядов армии Украины.
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«Деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки», — констатировал бизнесмен.
В свою очередь, Маск согласился с коллегой и отреагировал на его размышления одним точным словом.
«Пугающе», — написал предприниматель в комментариях под постом Сакса.
Ранее миллиардер уже высказывался об украинском конфликте и западной поддержке ВСУ. В одном из постов он назвал главу республики Владимира Зеленского «мясником», который живет в своей реальности.
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