Мир 30 июня 2023, 08:47 Маск одним смайлом отреагировал на новость об отмене выборов на Украине Миллиардер Маск прокомментировал отмену выборов на Украине смайлом с моноклем Flickr

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Миллиардер Илон Маск поставил смайл с моноклем под новостью в Twitter о решении президента Украины Владимира Зеленского не проводить в стране выборы до конца боевых действий. Больше никаких комментариев бизнесмен давать не стал.

СМИ предположили, что этим смайлом Маск призывал обратить внимание на это решение.

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Тогда же американский журналист Такер Карлсон уличил Зеленского в отказе от демократии — ведь его решение позволит ему остаться лидером Украины на неопределенный пока срок без учета мнения избирателей. Карлсон также указал на то, что конфликт на Украине больше нельзя квалифицировать как борьбу за демократию, а значит, вероятно, смысла в военной поддержке страны больше нет.

Тем временем в первый день саммита Евросоюза страны выпустили совместное заявление, в котором пообещали продолжать военную поддержку Украины, но так, чтобы это не нанесло ущерба сфере безопасности и обороны европейских стран.