Мир 16 марта 2023, 12:17 Маск одним символом отреагировал на падение американского беспилотника Илон Маск восклицательным знаком отреагировал на падение американского беспилотника flickr

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Глава компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск в социальной сети отреагировал на крушение беспилотника MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. Краткой записью, посвященной инциденту, он поделился в Twitter.

«!» — ответил Маск на пост одного из пользователей, обсудившего падение летательного аппарата.

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Днем 14 марта российский штурмовой истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, после чего MQ-9 Reaper рухнул в воду.

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Российская сторона заявила, что беспилотник двигался в сторону границы Российской Федерации с отключенным транспондером. Данная модификация БПЛА позволяет нести на борту взрывчатку. Пентагон объяснял, что дрон выполнял разведывательный полет.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что подобные происшествия с американской военной техникой создают ненужную эскалацию, однако российские войска продолжат действовать соразмерно создаваемым им угрозам.