Мир 22 ноября 2022, 23:47 Маск обвинил The Associated Press в распространении фейка о падении ракет в Польше Бизнесмен Маск обвинил The Associated Press в публикации фейка о падении ракет в Польше Википедия

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что агентство The Associated Press опубликовало ложную информацию о падении ракет в Польше. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В соцсети разгорелся спор о блокировке пользователей. Предприниматель подчеркнул, что не удалял аккаунты даже тех, кто публикует абсолютную ложь и придерживается крайне левых взглядов.

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«Даже The Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации», — отметил Маск.

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Ранее журналисты сообщили, что агентство уволило сотрудника, который ошибочно написал о том, что в Польше якобы упали российские ракеты. Материал вышел 15 ноября со ссылкой на источник в американской разведке. В новости говорилось, что на территории Польши взорвались российские снаряды, в результате чело погибли два человека. Представитель информационного агентства объяснил увольнение строгими редакционными стандартами.

Падение ракеты произошло вечером 15 ноября. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств причастности к этому России.