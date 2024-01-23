Мир 23 января 2024, 08:14 Маск обвинил руководство США в потворстве нелегальной миграции Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американская администрация не борется с нелегальной иммиграцией и содействует ей. Об этом заявил основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

«Эта администрация активно содействует нелегальной иммиграции», — указал бизнесмен.

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В январе предприниматель отметил, что власти США начали размещать иностранцев в домах американцев, потому что места в отелях и школах уже закончились. Он прокомментировал сообщение, в котором руководство штата Бостон попросило жителей приютить у себя семьи мигрантов. По мнению Маска, американская администрация может в будущем начать выгонять американцев из собственных домов.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп пожаловался на огромное число иностранцев в стране. По его словам, государство наводнили миллионы нелегальных мигрантов, из-за чего американское руководство начало ущемлять права американцев. Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах он решит проблему и устроит «крупнейшую депортацию в истории».