Мир 10 декабря 2023, 09:40 Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием Маск потребовал Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире Ron Sachs / CNP / Global Look Press

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует объяснить арест гражданина США Гонсало Лире. Об этом в социальной сети X заявил основатель компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск.

«Мы отправили на Украину уже 100 миллиардов долларов, а они закрыли в тюрьме американца? Может быть, дело не в критике Зеленского? Если только в ней, то у всех нас огромные проблемы», — написал Маск.

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Таким образом бизнесмен отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона, который сообщил о пытках Лиры в украинской тюрьме из-за критики Зеленского.

Илон Маск неоднократно критиковал лично Зеленского и Украину. Ранее он назвал президента республики мясником, который живет в несоответствующей действительности реальности.

Кроме того, он призывал Зеленского не отправлять украинских студентов умирать в окопы, а начать переговоры с Владимиром Путиным.