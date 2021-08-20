Маск объявил о создании антропоморфного робота Tesla Bot к 2022 году

Илон Маск объявил о разработке прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Он будет оснащен системой искусственного интеллекта.

Маск планирует представить его публике уже в следующем году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова американского предпринимателя, которые он сказал на корпоративной конференции.

Прототип робота будет высотой в человеческий рост — около 172 сантиметров. Вес его будет равен 56 килограммам. Его оснастят системой искусственного интеллекта и набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — сказал Маск.

Tesla Bot будет собран из легких материалов, а вместо лица — монитор, на который будет выводиться полезная информация. Робот сможет ходить со скоростью восемь километров в час, этого удалось добиться благодаря оснащению его 40 приводными механизмами. Также он сможет поднимать предметы весом до 20 килограмм.

Илон Маск заявил, что робот будет дружелюбным. Он будет предназначен для выполнения сложных и скучных задач.