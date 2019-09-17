Маск объяснил, зачем назвал «педо-парнем» спасшего детей дайвера. Вышло неубедительно
Информация о расследовании всплыла после публикации судом Калифорнии документов разбирательства между Илоном Маском и британским спелеологом Верном Ансвортом. Именно насчет него у Маска возникли подозрения.
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Конфликт начался из-за того, что основатель Space X предложил Ансворту спасать школьников при помощи небольшой подводной лодки, сделанной из деталей ракеты Falcon. Тогда спелеолог раскритиковал план предпринимателя и предложил ему«засунуть субмарину себе в задницу». Также мужчина обвинил миллиардера в попытке пиара на трагедии.
В свою очередь главы Tesla назвал Ансворта «педо-парнем», но после принес извинения за сказанное. Позже Маск опять назвал дайвера «детским насильником», а также обвинил в заключении брака с 12-летней девочкой. Ансворт в сентябре подал в суд на бизнесмена за клевету.
Первое судебное заседание суда прошло 10 мая 2019 года, а 16 сентября федеральный суд Калифорнии обнародовал связанные с делом документы. Из них следует, что предприниматель заплатил 50 тысяч долларов экс-агенту британской разведки, а сейчас — частному детективу. Тот занимался составляем компромата на спелеолога.
Маск попросил судью закрыть дело. Также он объяснил, что имел в виду, когда назвал оппонента «педо-парнем».
«Я не имел в виду, что Ансворт — педофил. Педо-парень — это общеупотребительное в Южной Африке оскорбление. Это синоним „жуткого старика“, который используется, чтобы оскорбить внешность и поведение человека, а не обвинить его в педофилии», — заявил Маск. Его процитировал телеканал Sky News.
Однако в показаниях миллиардер также сравнил Ансворта с покончившим жизнь самоубийством миллиардером Джеффри Эпштейном. Его обвиняли в продаже несовершеннолетних в секс-рабство.