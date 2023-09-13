Мир 13 сентября 2023, 08:29 Маск объяснил, почему отказался включить сети Starlink над Крымом Маск: Starlink не развернут над Крымом из-за антироссийских санкций США Pxhere

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что спутниковую связь Starlink около Крыма не включат из-за действий санкций США против России. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на конференции по развитию технологий, сообщило РИА «Новости».

«Причина, по которой (Starlink — прим. ред.) был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — сказал Маск.

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Он отметил, что для работы Starlink над Крымским полуостровом нужно получить разрешение американского правительства. На момент запроса украинской стороны его не было.

Предприниматель добавил, что готов был включить спутниковую связь над Крымом, если бы получил прямую «директиву» на это от президента США Джо Байдена. Также бизнесмен сравнил возможную атаку Вооруженных сил Украины на Военно-морской флот России в Крыму с нападением Японии на Перл-Харбор. По его мнению, это событие оказалось «тактической победой» и в итоге привело к «стратегическому поражению» японской стороны во Второй мировой войне.

Ранее телеканал CNN заявлял, что Маск дал указание ограничить работу спутникового интернета Starlink около Крымского полуострова. Таким образом он сорвал атаку ВСУ на ВМФ РФ. Об этом говорилось в его биографии, которая появилась 12 сентября. Предприниматель позже опроверг появившиеся данные. Он уточнил, что систему на самом деле не была включена, но ее просили активировать.